Quattro anni fa la strage di San Marco in Lamis, don Luigi Ciotti sul Gargano: "Il dovere di non dimenticare"

Le iniziative di Libera Foggia previste per il 9 agosto: "Insieme per commemorare i fratelli Luciani, per non dimenticare, per confrontarci e condividere pensieri e iniziative volte alla lotta alla criminalità mafiosa"