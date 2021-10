Il Comandante Regionale della Guardia di Finanza Mattana a Foggia: briefing istituzionale e ricompense morali ai militari più meritevoli

Ieri mattina, il Comandante Regionale Puglia della Guardia di Finanza, Generale di Divisione Francesco Mattana, ricevuto dal Comandante Provinciale di Foggia, Colonnello Andrea Di Cagno, ha reso visita alle Fiamme Gialle del capoluogo dauno presso la caserma “M.A.V.M. Cap. Antonio Smalto” di Foggia.

Dopo aver rivolto il proprio saluto ad una rappresentanza della locale Sezione dell’Associazione Nazionale Finanziari in congedo ed al personale in servizio presso tutti i reparti dipendenti del Comando provinciale, nel rispetto delle misure di sicurezza per fronteggiare l’emergenza epidemiologica, ha presieduto un briefing istituzionale, nel corso del quale il Col. Andrea di Cagno ha illustrato la situazione socio economica del territorio, unitamente ai principali aspetti relativi alla gestione del personale e della logistica.

Uno specifico approfondimento è stato dedicato alle principali tematiche operative riguardanti il Reparto, facendo il punto sulle più importanti attività investigative in corso, in un territorio che vede il Corpo particolarmente impegnato nel contrasto alla criminalità economico-finanziaria, all’evasione fiscale e agli sprechi in materia di spesa pubblica.

Nella stessa giornata il Generale Mattana, accompagnato dal Comandante Provinciale, ha reso visita al Prefetto di Foggia ed al Procuratore della Repubblica presso il locale Tribunale, con cui si è intrattenuto in un proficuo e cordiale colloquio di lavoro

Al termine dell’incontro, il Comandante Regionale ha consegnato alcune ricompense di ordine morale a militari dei Reparti dipendenti che si sono particolarmente distinti in attività di servizio, esprimendo parole di compiacimento e gratitudine per la dedizione profusa e la professionalità dimostrata nell’assolvimento dei molteplici compiti istituzionali.