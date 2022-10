Colpi d'arma da fuoco contro i poliziotti, agenti hanno rischiato di morire: le fasi del conflitto a fuoco

Avellinotoday ricostruisce le fasi che la sera del 13 ottobre sono culminate nel conflitto a fuoco avvenuto nei pressi del cimitero di Cesinali in provincia di Avellino tra gli agenti delle squadre mobili di Foggia e del capoluogo irpino e un gruppo di malviventi in fuga a bordo di una Jeep bianca, sul cui sedile posteriore, nei pressi dei binari della frazione di Valle San Nicola, verrà trovato il corpo senza vita di Giovanni Rinaldi, 31enne nato a Molfetta ma residente a Cerignola, attinto da alcuni colpi di pistola che lo avrebbero raggiunto nel corso della sparatoria.

La sera del 13 ottobre una pattuglia della Squadra Mobile di Foggia intercetta cinque autovetture rubate in movimento, nei pressi del casello autostradale di Cerignola Est. Sulla Ofantina, nei pressi di Cesinali, tre auto riescono a far perdere le proprie tracce mentre due Jeep Compass si fermano nel piazzale davanti al cimitero del paese.

Quella nera viene sottoposta ad un controllo e gli occupanti arrestati. Nel frattempo, il conducente alla guida dell'altra auto, fa inversione di marcia e tenta di investire due agenti di Foggia esplodendo nei loro confronti due colpi d'arma da fuoco. I poliziotti rispondono al fuoco. Dall'auto in fuga vengono esplosi altri colpi all'indirizzo di un terzo agente intervenuto. Il bandito alla guida, nel tentativo di farsi strada, tenta di investire un altro poliziotto, mentre nel frattempo il conflitto a fuoco prosegue.

Gli altri occupanti della Jeep bianca guadagnano la fuga. Savino Ariostini, latitante di Foggia di anni 53, verrà arrestato il mattino seguente su un autobus.

L’unica pistola, una beretta, viene trovata in possesso delle persone arrestate nell’altra Jeep; a bordo delle auto sono stati trovati inoltre una bomboletta di gas butano, cinque bottigliette di liquido infiammabile, ricetrasmittenti, utensili utili allo scasso e 149 chiodi in acciaio a quattro piedi di grandi e piccole dimensioni (kalashnikov e bombe a mano e altre armi pesanti, secondo le fonti investigative foggiane, erano a bordo di una Stelvio, una delle tre auto riuscite a far perdere le proprie tracce).

Nel dettaglio, fino a questo momento, sono stati arrestati Giuseppe Valentini, 56enne di Bitonto, Vincenzo Montereale, 37enne di Bitonto, Valentino Capocchiano, 34enne di Grumo Appula e, appunto, l'esponente di spicco della Società Foggiana, Savino Ariostini.