Dal Foggiano altri angeli del fango in soccorso degli alluvionati in Toscana

È partito stamattina alle 9 dalla sede della Protezione Civile regionale di Modugno il contingente Puglia in soccorso degli alluvionati in Toscana.

Alle 11, nell’area di servizio Gargano Est, sull’A14, si sono unite le squadre delle province di Foggia e Bat. La Capitanata ha messo a disposizione 3 mezzi e 8 volontari dell’O.d.v. Pompieri Foggia ‘A. Gramazio’ e dell’Ugr27 Monte Sant’Angelo. Altri se ne aggiungeranno nel prossimo contingente.

Finora, erano partite solo le federazioni, come le Misericordie pugliesi.

Sono in tutto 26 i mezzi della colonna mobile regionale, con 50 volontari. Destinazione Campi Bisenzio, uno dei centri della provincia più colpiti dall’alluvione. Da stasera saranno lì a spalare fango con idrovore, escavatori, bobcat e motopompe.

Volontari e mezzi della protezione civile sono accompagnati dall’ing. Barbara Valenzano, responsabile Operazioni e Gestione Emergenza, insieme a Lucio Pirone per il Supporto Soup, Gennaro Ciliberti per la Colonna mobile e l’ingegnere Giuseppe Verdiani per il Supporto Rischi e Strutture.

“Questo intervento rappresenta anche uno straordinario riconoscimento all’eccellenza della protezione civile pugliese, che è un patrimonio non solo della nostra regione ma del Paese intero”, ha detto il presidente della Regione Puglia Michele Emiliano alla vigilia della partenza.