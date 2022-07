Cede la passerella sul lago di Lesina, disastro annunciato: "Per fortuna era chiusa"

Cede la passerella sul lago di Lesina che conduce al sito archeologico dell’isolotto di San Clemente. Probabilmente, la combinazione tra il vento forte e il moto ondoso ha determinato il collasso di una campata. Il maltempo ha messo ko il ponticello che rappresentava un’attrazione nella laguna. I pali in legno erano corrosi. “Sotto è rimasto ben poco, e ovviamente ha ceduto - ha osservato il sindaco Primiano Di Mauro - ecco perché la passerella era chiusa. E meno male”. Nelle ultime ore, i temporali hanno allagato le strade di Lesina e della vicina Marina.

La passerella, inaugurata nel 2016 dall’amministrazione guidata da Pasquale Tucci, è chiusa da due anni. A marzo del 2020, i tecnici comunali hanno accertato un avanzato fenomeno di erosione dei pali che la sorreggono: hanno parlato di “biodemolizione, dovuta alla sinergica azione di muffe e batteri unita all’azione, talvolta velocissima, di invertebrati xilofagi”. A seguito di un ulteriore sopralluogo, a luglio dello stesso anno, la passerella è stata dichiarata inagibile, in quanto presentava “un elevato rischio di collasso strutturale”. È stato allora che, a salvaguardia della pubblica incolumità, i cancelli si sono chiusi ed è stata interdetta al transito pedonale.

“Adesso occorre un intervento e non possiamo farlo con il bilancio comunale”, spiega il sindaco. A gennaio, si era tenuta una conferenza di servizi con la Prefettura, la Regione Puglia e la Protezione civile. In cuor suo, ora che il disastro annunciato si è verificato, per fortuna senza conseguenze, il sindaco si augura che qualcosa si muova, “perché è un’attrattiva, sono stati spesi fondi pubblici e sarebbe un peccato averli buttati. Dalla settimana successiva al nostro insediamento – prosegue Di Mauro - abbiamo iniziato a evidenziare il problema, perché la passerella è chiusa da ben prima, proprio perché si temeva quello che è successo”. Nelle prossime ore, sarà emessa una nuova ordinanza, più restrittiva, per l’interdizione della navigazione sotto la sezione più alta della passerella.

Per ripristinare la fruibilità della passerella, il 13 giugno scorso, la giunta comunale ha approvato il progetto esecutivo di 'Manutenzione straordinaria e di messa in sicurezza della passerella di accesso al sito archeologico dell’isolotto di San Clemente' per candidarlo ad un finanziamento di un milione di euro a valere sui fondi del Pnrr, in risposta ad un avviso pubblico. Per i lavori di realizzazione delle opere di completamento degli scavi archeologici nell’Isola di San Clemente e per la realizzazione degli interventi per la fruizione era stata sostenuta la spesa complessiva di 738.926,9 euro, finanziata con fondi del Ministero dei Beni Culturali.