Lascia ristorante perché in cucina "ci sono i neri e puzzano". Il titolare: "Non voglio clienti così"

“Gente così, nel mio ristorante, è meglio che non viene”. La posizione di Michele Lanave, da 10 anni titolare e chef del ristorante ‘Vecchia Vieste’, è chiara e netta. E irremovibile.

A far perdere le staffe al ristoratore viestano è stato il “boicottaggio” del locale da parte di un (ex) cliente abituale, che da qualche tempo aveva preso le distanze dal ristorante, ammettendo: “Non vengo più a mangiare nel tuo ristorante perché i neri puzzano, e tu li hai messi in cucina”.

Una frase intrisa di inumanità e razzismo che Lanave non ha proprio digerito: “Nel 2024, sentirmi dire una cosa del genere è inconcepibile. Non venire più nel mio ristorante perché ho assunto due ragazzi di colore è vergognoso”, sbotta.

A finire al centro della vicenda, loro malgrado, sono Sunday e Godwin, due giovani nigeriani assunti come stagionali nella cucina del ‘Vecchia Vieste’.

Sono arrivati in Italia qualche anno fa, sbarcati da una ‘carretta del mare’ a Lampedusa e passati per il ‘corridoio’ di Borgo Mezzanone.

Ora vivono a Vieste, dove condividono un alloggio per dividere le spese: “Sono due ragazzi bravissimi e volenterosi, parlano benissimo l’inglese (a differenza nostra), hanno voglia di imparare e, soprattutto, lavorano sempre con il sorriso, occupandosi di quelle mansioni che nessuno vuole più svolgere’”, spiega il ristoratore.

“Se a qualcuno non va bene la loro presenza, può tranquillamente cambiare ristorante. Ne faremo volentieri a meno”, aggiunge Lanave a FoggiaToday.

La sua posizione, chiarita sui social, è stata ampiamente sostenuta e appoggiata da tanti colleghi e avventori del locale, alcuni dei quali propongono – provocatoriamente – di apporre un cartello all’ingresso: “Vietato l’ingresso ai razzisti”.

"Questo di cui stiamo parlando è un caso isolato”, precisa però Lanave. “Vieste è una terra di mare, una terra di frontiera, abituata ad accogliere persone e turisti da tutto il mondo. Questa è la nostra impronta. A volte, non riconosco più certi valori. Che peccato”, conclude sconfortato.