Il carcere di Foggia ha un nuovo comandante: da Rebibbia arriva il dirigente aggiunto Claudio Ronci

Cambio della guardia al comando della casa circondariale di Foggia di via delle Casermette. Da pochi giorni si è insediato il dirigente aggiunto Claudio Ronci. Finora ha guidato la polizia penitenziaria del carcere di Rebibbia a Roma.

Ha prestato servizio anche gli istituti penali di Parma e di Paliano. Romano, 46anni, laureato in Giurisprudenza, il neocomandante della casa circondariale di Foggia avrà un compito particolarmente delicato in una struttura che in questi anni ha visto avvicendarsi numerosi comandanti.

Il carcere diretto da Giulia Magliulo, secondo i dati del ministero aggiornati ad agosto, conta 251 agenti di polizia penitenziaria su 261 previsti.