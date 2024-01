Foggia ultima città pugliese per la 'Differenziata', Volturino sul podio dei comuni ricicloni

Tre degli otto comuni pugliesi 'Rifiuti free' sono della provincia di Foggia. I dati si riferiscono al 2022. Si tratta di Volturino, quarto in regione con il 76,6% di raccolta differenziata; di Roseto Valfortore, che ha mantenuto la stessa percentuale del 76% dell'anno precedente, di Roseto Valfortore e di Ascoli Satriano, quest'ultimo fa un balzo di 9,7 punti percentuali e si piazza terzo in Capitanata e sesto in Puglia con il 74%. Migliorano Troia, Deliceto e soprattutto Biccari con un +19.2%.

Segno positivo per Rignano Garganico, Anzano di Puglia, Rocchetta Sant'Antonio e Poggio Imperiale. Stabile Candela al 66.7%, mentre Cerignola raggiunge il 69,7% facendo registrare un incremento della percentuale di raccolta differenziata di 15,1 punti. Tra i comuni ricicloni costieri, Zapponeta è l'unico in provincia di Foggia con 68,8%.

Male Vieste con il 37,3%, Sant'Agata di Puglia con il 36,7%, San Marco in Lamis con il 30,3%, Lesina con il 36,7%, Foggia ultima con il 17,3% (il 10,9% in meno rispetto al 2021), peggior dato delle città capoluogo di provincia.

Non disponibili i dati dei comuni di Alberona, Apricena, Casalvecchio di Puglia, Celle di San Vito, Faeto, Peschici, Pietramontecorvino, Serracapriola e Stornarella. Incompleti Stornara, Rodi Garganico, Panni e Isole Tremiti.

Sono al di sotto del 50% e comunque sopra il 40%, Accadia con il 46,7%, Ischitella con il 48,3%, Lucera con il 43,4, Mattinata con il 48,7%, Ordona con il 41,8%, San Nicandro Garganico con il 44,5%, San Paolo di Civitate con il 41,4%.