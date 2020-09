Un lungo applauso e le lacrime dei volontari per Ciro: l'abbraccio di Foggia all'arrivo del feretro nella camera ardente

Un lungo applauso all'ingresso di palazzo di Città, il feretro con la foto di Ciro Campagna e sopra la bandiera della Protezione Civile portato nella camera ardente allestita nell'aula consiliare del Comune di Foggia, le lacrime, la rabbia e la commozione delle autorità e dei presenti per la tragica morte del volontario di 19 anni avvenuta in seguito ad un terribile incidente sulla A16 in agro di Candela mentre la vittima era intenta a spegnere un incendio.

Questo il commento del sindaco, in lacrime, Franco Landella: "La vita di Ciro lascia un segno. L'amore della solidarietà, l'orgoglio di essere nati in questa città meravigliosa". Presente anche il governatore della Regione Puglia Michele Emiliano: "Volevo esprimere alla mamma il ringraziamento di aver cresciuto un figlio così, educato al sacrificio, che ha dato tutto sé stesso per questa città e per questa regione. Speriamo che questo esempio consenta a tanti indifferenti di dedicarsi ai lavori condivisi da Ciro e dai suoi compagni"