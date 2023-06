Ai sette angeli caduti in volo, il ricordo della tragedia in un cippo: "Un grande dolore che non riusciamo a superare"

Erano presenti i familiari delle vittime di quel tragico incidente in elicottero e l'ambasciatore della Slovenia, alla cerimonia del cippo commemorativo per le 7 persone che persero la vita il 5 novembre 2022. Un monumento per ricordare le vite spezzate mentre l'elicottero Alidaunia stava ritornando dalle Isole Tremiti.

Sono ancora in corso le indagini per capire cosa accadde quel giorno. Nel frattempo il dolore per le perdite permane.