Situazione cinghiali fuori controllo, animali uccisi e campi distrutti: "La Regione intervenga"

"La situazione rispetto ai cinghiali è oramai visibilmente fuori controllo in tutta la Puglia". E' quanto denuncia la senatrice Anna Maria Fallucchi, che nei prossimi giorni presenterà un'interrogazione parlamentare. "Le disposizioni regionali adottate fino ad oggi evidentemente non sono sufficienti a contenere l’emergenza. Purtroppo con la situazione attuale oltre ai danni collaterali dobbiamo cercare di prevenire i disastri sul territorio e le tragedie umane perché occorre intervenire tempestivamente e in modo strutturale. È necessario operare per il contenimento dei cinghiali che stanno compromettendo le semine e quindi i futuri raccolti e confinarli nel loro habitat liberando città e campi coltivati" dice l'imprenditrice di San Nicandro Garganico.

Secondo l'esponente in Senato dei Fratelli d'Italia, Il Governo starebbe accelerando sul 'Piano straordinario per la gestione e il contenimento della fauna selvatica': "Un passo assai concreto sul contenimento di specie che stanno diventando prevalenti sulle altre, provocando un'evidente alterazione della biodiversità e, soprattutto, rischi di ulteriore diffusione della peste suina africana. Il Governo, anche in questo caso, sta rispondendo tempestivamente ad un problema serio, mi auguro lo faccia anche la Regione Puglia".

Fallucchi ha postato sui social un video girato in via Lauro, a San Nicandro Garganico, sulla Sp 40, in cui si vede un branco di cinghiali in un campo, dirigersi verso la strada e attraversarla, al rumore di un'auto. Gli ungulati hanno sbranato e ucciso un cucciolo di cavallo.

Nei giorni scorsi erano diventate virali le immagini di un video girato tre anni fa a Matera, ma spacciato per esser stato girato tra San Marco in Lamis e Rignano Garganico. Sulla Montagna del Sole si attende il via agli abbattimenti selettivi.