E' allarme 'cicatrice francese': primi casi in Puglia, scuole in allerta per la pericolosa challenge

Si chiama ?cicatrice francese? ed è una nuova sfida che sta dilagando su ?Tik Tok? tra i giovanissimi, con video firati anche tra i banchi delle scuole superiori.

Si tratta di una nuova challenge che si sta diffondendo in Italia e in Francia, attraverso i principali social frequentati dai ragazzi. La sfida consiste nel procurarsi uno o più ematomi sullo zigomo stringendo con forza la cute tra le dita, sino a lasciare un segno livido evidente.

L?intento è quello di assumere un aspetto più rude e temerario, mostrando i segni di una fittizia colluttazione. E? evidente che quel che si ottiene è invece una temporanea deturpazione del viso, i cui esiti però, possono durare diverse settimane, producendo talvolta danni alla cute, anche gravi.

A lanciare l?allarme è il Ministero dell?Istruzione nella persona del direttore generale Giuseppe Silipo, dopo le segnalazioni del dipartimento di pubblica sicurezza centro operativo per la sicurezza cibernetica.

L?ufficio scolastico regionale della Puglia ha allertato tutti i dirigenti scolastici di ogni ordine e grado, anche di quelli di Foggia e Provincia: ?Tanto si segnala per richiedere la massima attenzione al fenomeno da parte delle diverse componenti delle comunità scolastiche anche in considerazione dei primi casi registrati in Puglia?.

I consigli ai genitori

Parlate ai ragazzi della challenge della cicatrice francese e in generale delle sfide, per cercare di capire quale interesse e importanza possano avere per loro. Ricordategli che nessun livello di popolarità online merita di esporsi al rischio di agire illegalmente o di farsi del male. Monitorate la navigazione e l?uso delle app social, anche stabilendo un tempo massimo da trascorrere connessi.

Mostratevi curiosi verso ciò che tiene i ragazzi incollati agli smartphone. Quel che a noi sembra banale, può avere un?attrattiva incredibile per i ragazzi e fargli correre dei rischi evitabili.

Se trovate in rete video riguardanti sfide pericolose, se sui social compaiono inviti a partecipare a questa challenge o ad altre che possono mettere in pericolo i ragazzi, se i vostri figli ricevono da coetanei video riguardanti le sfide, segnalateli subito qui.

Per i ragazzi

Partecipare alle challenge può essere divertente ma è necessario sempre ricordare che il nostro corpo merita il massimo rispetto e deturparlo o ferirlo per apparire più 'cool' non è una buona abitudine.

Gli ematomi prodotti sugli zigomi per la challenge della cicatrice francese possono durare per settimane e lasciare segni visibili per molti mesi. Tra qualche settimana questa ?moda? smetterà di essere popolare e ti resteranno comunque i segni di un momento di impulsività.

Rispetta gli altri e te stesso nel partecipare alle challenge e ricorda che è reato diffondere informazioni e immagini private di altri, soprattutto se minorenni.

Se sai che qualche conoscente vuole partecipare a sfide pericolose, illegali o dannose per se e per altri, parlane con un adulto di fiducia o fai una segnalazione qui.