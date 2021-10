A16, chiusure notturne del tratto Grottaminarda-Candela

Il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela sulla A16 Napoli-Canosa sarà chiuso per due notti, per consentire l'attività di ispezione delle opere. Lo comunica la società Autostrade.

Dalle 22 di mercoledì 3 alle 6 di giovedì 4 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela in entrambe le direzioni, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e in direzione di Napoli. Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio 'Calaggio sud' e 'Calaggio nord'.

Dalle 22 di giovedì 4 alle 6 di venerdì 5 novembre, sarà chiuso il tratto compreso tra Candela e Grottaminarda, verso Napoli, con contestuale chiusura dell'area di servizio 'Calaggio nord '.



In alternativa, Autostrade consiglia i seguenti itinerari: verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, per le lunghe percorrenze - per chi è diretto verso la Puglia -, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, si potrà proseguire sulla SS90 verso Foggia fino a Bovino e poi sulla SR1, con rientro sulla A16 alla stazione di Candela, per proseguire in direzione di Canosa/A14 Bologna-Taranto; per il traffico locale diretto a Vallata e zone limitrofe, percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita; verso Napoli, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, si potranno seguire le indicazioni per Bovino per poi immettersi sulla SR1 verso Bovino/Napoli e proseguire sulla SS90 fino a Grottaminarda, dove si potrà entrare sulla A16, per proseguire in direzione di Napoli.