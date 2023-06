Lavori sulla A14, chiusure notturne dei tratti Foggia-San Severo e della stazione di Cerignola est

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di pavimentazione, saranno adottati diversi provvedimenti di chiusura.

Nelle due notti di martedì 6 e mercoledì 7 giugno, con orario dalle 22.00 alle 6.00 sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e San Severo, verso Pescara. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Gargano est", situata nel suddetto tratto.

In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, proseguire sulla SS16 adriatica verso Pescara/San Severo e rientrare sulla A14 alla stazione di San Severo.

Dalle 22.00 di giovedì 8 alle 6.00 di venerdì 9 giugno sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata verso Pescara e in uscita per chi proviene da Bari e dalla A16 Napoli-Canosa.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Pescara: Foggia o Foggia Zona Industriale; si ricorda che quest'ultima stazione è altamente automatizzata; in uscita per chi proviene da Bari: Canosa; in uscita per chi proviene dalla A16: Cerignola ovest sulla A16.

Dalle 20.00 di venerdì 9 alle 6.00 di sabato 10 giugno sarà chiuso il tratto compreso tra San Severo e Foggia, verso Bari. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio "Gargano ovest", situata nel suddetto tratto. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di San Severo, proseguire sulla SS272 verso San Severo e sulla SS16 adriatica in direzione di Foggia, per poi rientrare sulla A14 a Foggia.

Infine, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22.00 di martedì 6 alle 6.00 di mercoledì 7 giugno, sarà completamente chiusa la stazione di Canosa, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Andria Barletta o di Cerignola est.