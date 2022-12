Lavori notturni in A14 e A16 nel Foggiano: tutti i caselli e i tratti autostradali chiusi

Chiusure in A16 tra Grottaminarda e Candela. Al fine di consentire attività consistenti nell'ispezione della galleria 'Vallesaccarda', nonchè l'installazione dei sistemi di monitoraggio delle gallerie 'Bagno' e 'Montevaccaro' e lavori di pavimentazione, nelle notti di lunedì 12 e martedì 13 dicembre, dalle 22 alle 6, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto. Contestualmente, sarà chiusa l'area di servizio 'Calaggio sud' situata nel suddetto tratto.

In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: per le lunghe percorrenze, per chi è diretto verso la Puglia, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, immettersi sulla SS90 verso Foggia fino a Bovino e poi sulla SR1, per rientrare sulla A16 alla stazione di Candela, per proseguire in direzione di Canosa/A14 Bologna-Taranto; per il traffico locale diretto a Lacedonia e zone limitrofe, percorrere la Sp 235 Fondo Valle Ufita.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza, nelle quattro notti di lunedì 12, martedì 13, mercoledì 14 e giovedì 15 dicembre, sempre dalle 22 alle 6, sarà chiusa la stazione di Poggio Imperiale in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara.

In alternativa si consiglia di utilizzare le seguenti stazioni: in entrata verso Bari: San Severo; in uscita per chi proviene da Pescara: Termoli.

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ordinaria manutenzione, nelle tre notti di lunedì 12, martedì 13 e mercoledì 14 dicembre, nello stesso arco di tempo, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e Cerignola est, in entrambe le direzioni, verso Bari e Pescara. Saranno contestualmente chiuse la stazione di Foggia Zona Industriale, in entrata in entrambe le direzioni, verso Bari e Pescara e la aree di servizio 'Le Saline ovest' verso Bari e 'Le Saline est' in direzione di Pescara.



In alternativa si consigliano i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, immettersi sulla SS673 Tangenziale est di Foggia, in direzione di Cerignola, proseguire sulla SS16 adriatica verso Bari e rientrare sulla A14 alla stazione di Cerignola est; verso Pescara, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola est, proseguire sulla SS16 adriatica, sulla SS673 Tangenziale est di Foggia e rientrare sulla A14 alla stazione di Foggia.