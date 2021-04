Villa comunale chiusa da quasi 6 mesi. Cittadini a Landella: "Dal 1 maggio riaprila"

Da quasi sei mesi i foggiani non possono usufruire della villa comunale, chiusa con una ordinanza restrittiva emanata dal sindaco Franco Landella il 13 novembre 2020, prorogata più di una volta, con scadenza oggi 30 aprile 2021.

Un comitato spontaneo di cittadini ha chiesto al sindaco di riaprila. “E’ uno dei pochi polmoni verdi della città in cui è possibile fare sport e passeggiare. Poche sono le aree fruibili in una città in continua espansione ed è sempre più difficoltoso nell’area urbana trovare spazi per le attività aerobiche evitando gli assembramenti”