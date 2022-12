Trasporto eccezionale sul viadotto dell‘Ofanto: chiusa la strada per Candela per effettuare prove di carico

Per consentire il passaggio di un trasporto eccezionale, si rende necessaria l’esecuzione delle prove di carico sul viadotto nei pressi del fiume ‘Ofanto’, lungo la strada statale 655 'Bradanica', a Candela in provincia di Foggia.

Lo comunica l'Anas che precisa: "Gli interventi richiedono alcune modifiche alla viabilità in esclusivo orario notturno, con limitazioni al transito a partire da questa sera, fino a domenica 18 dicembre 2022, nella fascia oraria compresa tra le 21,00 e le ore 6,00 del giorno successivo.



Durante la chiusura della tratta (km 38,700), la circolazione sarà così deviata: il traffico proveniente da sud in direzione Melfi sarà deviato a Candela con direzione Cerignola, per i veicoli diretti ad Avellino il traffico sarà deviato verso Lacedonia. Il transito proveniente da nord in direzione Foggia, sarà deviato verso Lavello.