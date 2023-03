Lavori in A14: chiuso per 5 notti il tratto San Severo-Foggia in entrambe le direzioni

Per cinque notti, da lunedì 27 a venerdì 31 marzo, sarà chiuso il tratto dell’A14 compreso tra San Severo e Foggia, in entrambe le direzioni, verso Bari e Pescara. Lo comunica Autostrade, che annuncia lavori di manutenzione del verde e di pavimentazione.

Il tratto sarà interdetto dalle 22 alle 6. Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio ‘Gargano Ovest’ e ‘Gargano Est’. Non ci sarà altra scelta, dunque, che percorrere la Statale 16 tra il capoluogo e il comune dell’Alto Tavoliere.

In alternativa, dunque, Autostrade consiglia i seguenti itinerari: verso Bari, dopo l'uscita alla stazione di San Severo, percorrere la SS272 San Severo-Monte Sant'Angelo verso San Severo e la SS16 adriatica in direzione di Foggia, proseguire sulla SS673 Tangenziale di Foggia, per rientrare sulla A14 alla stazione di Foggia; verso Pescara, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, percorrere la SS16 adriatica verso Pescara/San Severo, immettersi sulla SS272, per rientrare sulla A14 alla stazione di San Severo.

Per ulteriori informazioni si consiglia di chiamare il call center Autostrade al numero 803.111, attivo 24 ore su 24.