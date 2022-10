Muro di contenimento crollato sulla Statale 90: tratto chiuso per i lavori di messa in sicurezza

Lungo la strada statale 90 'delle Puglie' tra il km 48,320 ed il km 54,200, all’altezza del territorio di Orsara di Puglia, è attivo un restringimento della carreggiata per consentire il ripristino della pendice di monte della galleria 'Orsara' interessata da un movimento franoso del muro di contenimento avvenuto nel gennaio del 2021. Per consentire i lavori in piena sicurezza, che saranno svolti con macchinari dotati di braccio meccanico, a partire da lunedì 17 ottobre sarà attiva un’ulteriore modifica alla circolazione.

In accordo con le istituzioni locali, la chiusura del tratto sarà attiva lunedì 17 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 13,30 alle 18,30; martedì 18 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 13,30 alle 18,30; mercoledì 19 ottobre dalle ore 8,30 alle ore 12,30 e dalle 13,30 alle 18,30.

I veicoli con peso inferiore a 3,5 tonnellate provenienti da Napoli/Benevento in direzione Foggia saranno deviati verso lo svincolo di Orsara di Puglia (km 48,320) per poi procedere lungo la Sp 123 dir. Foggia. I mezzi con massa superiore alle 3,5 t provenienti da Benevento (90 Bis) in direzione Foggia saranno deviati lungo la Statale 90 'delle Puglie' al km 37,460 in direzione Grottaminarda, per poi procedere verso l’Autostrada A16.