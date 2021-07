Verifiche tecniche su opere d'arte: chiuso in orario notturno tratto della A14 tra Foggia e Cerignola Est

Per consentire verifiche tecniche su opere d'arte, il tratto sarà chiuso dalle 22 di martedì 27 alle 6 di mercoledì 28 luglio

Sull’autostrada A14 Bologna–Taranto, per consentire verifiche tecniche su opere d'arte, in orario notturno, dalle 22:00 di martedì 27 alle 6:00 di mercoledì 28 luglio, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e Cerignola est, in entrambe le direzioni.



In alternativa, gli utenti che da Bari sono diretti verso Pescara, dopo l'uscita obbligatoria a Cerignola est, potranno percorrere la S.S.16 Adriatica e rientrare in A14 alla stazione di Foggia. Percorso inverso per chi da Pescara è diretto verso Bari.