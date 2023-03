Lavori sul cavalcavia, chiuso il tratto autostradale A14 Foggia - Cerignola Est

Sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire lavori di ripristino conservativo del cavalcavia situato al km 586+777, dalle 22:00 di giovedì 23 alle 6:00 di venerdì 24 marzo, sarà chiuso il tratto compreso tra Foggia e Cerignola est, verso Bari.

Contestualmente, sarà chiusa la stazione di Foggia Zona Industriale in entrata verso Bari e chiusa anche l'area di servizio 'Le Saline ovest'. In alternativa, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Foggia, immettersi sulla SS673 Tangenziale est di Foggia, in direzione di Cerignola, proseguire sulla Statale adriatica verso Bari, per rientrare sulla A14 alla stazione di Cerignola est.