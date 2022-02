Lavori in corso per ripristinare l'alta tensione: chiuso il tratto A16 tra Candela e Cerignola ovest

Lavori in corso per ripristinare la linea elettrica dell'alta tensione, chiuso in entrambe le direzioni il tratto A16 tra Candela e Cerignola ovest.

La chiusura, necessaria per portare a termine i lavori, è scattata alle 18 di oggi e resterà in vigore fino alla mezzanotte. Di conseguenza, saranno contestualmente chiuse le aree di servizio ‘Torre Alemanna sud’ e ‘Ofanto sud’, situate nel suddetto tratto verso Canosa e Ofanto nord in direzione di Napoli.

Si consigliano, pertanto, i seguenti itinerari alternativi: verso Canosa/A14 Bologna-Taranto, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Candela, percorrere la viabilità ordinaria (SP95 verso Cerignola, SP83, SP96 Pozzo Terrano e infine la SP143 dell’Ofanto e rientrare sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest); verso Napoli, dopo l’uscita obbligatoria alla stazione di Cerignola ovest, percorrere la viabilità ordinaria (SP143 dell’Ofanto verso Cerignola, SP96 Pozzo Terrano e la SP93, con rientro sulla A16 alla stazione di Candela).