Galleria Passo del Lupo verso una nuova chiusura: dal 2 maggio e fino ad agosto

Sui tempi di realizzazione dei lavori di manutenzione di 'Passo del Lupo', la galleria della Statale 17 in agro di Volturino che collega la Capitanata al Molise, sui quali ha chiesto chiarimenti il consigliere regionale di Lucera Antonio Tutolo, davanti alla V Commissione l’ingegner Vincenzo Marzi di Anas ha spiegato che la manutenzione - che prosegue a stralci - si è resa necessaria perché era stata trascurata per parecchio tempo.

Fino ad oggi gli interventi hanno riguardato cinquecento metri dei complessivi 1400, per un costo medio di circa 9000 euro a metro lineare.

Marzi ha anche anticipato che la prossima chiusura della galleria è prevista per il 2 maggio fino all’inizio di agosto, quando la galleria sarà riaperta per tutto il mese. "Certo, ha fatto capire il responsabile, non si potrà effettuare una manutenzione totale in tempi celeri, come richiesto da Tutolo".