Lavori sulla fibra ottica, chiude temporaneamente la galleria 'Papone' a Mattinata. Lo comunica l'Anas, che informa gli utenti della strada che, a partire da lunedì 27 febbraio, verranno eseguiti alcuni lavori lungo la strada statale 688 ('Variante di Mattinata') a Mattinata, dal km 9,935 ed al km 3,000.

Gli interventi riguardano in particolare la manutenzione straordinaria della fibra ottica installata all’interno della galleria 'Papone' adibita al funzionamento dell'impianto per la ripetizione del segnale Umts.

Per consentire lo svolgimento dei lavori in sicurezza, la galleria sarà provvisoriamente chiusa al traffico, nella sola fascia oraria compresa tra le 22 e le 6 del giorno successivo, con deviazione della circolazione lungo la SS 89 Garganica al Km 146,150 e verso la SP53 al Km 147,000. Il completamento delle lavorazioni è previsto per venerdì 3 marzo 2023.