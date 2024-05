Cucine ospedaliere verso la chiusura: un solo centro cottura e pasti surgelati ai pazienti

"No alla chiusura delle cucine e degli ospedali, noi ai pasti preparati e surgelati, no al trasferimento dei lavoratori delle cucine". Il comitato pro-ospedale di San Severo Medicina Democratica' si oppone al tentativo di centralizzare a livello regionale il servizio di ristorazione per i ricoverati di tutti gli ospedali e strutture di degenza della Puglia.

Un maxi appalto da oltre 372 milioni, che già in passato aveva allarmato le sigle sindacali per diversi motivi. Secondo gli esponenti del Movimento 5 Stelle la senatrice Gisella Naturale, l'europarlamentare Mario Furore e il deputato Marco Pellegrini, "è da considerare il nodo relativo alle pietanze che vengono fruite dall’utenza, ma a distanza di parecchie ore dalla preparazione e questo inficia inevitabilmente l’appetibilità, se non la qualità del cibo distribuito".

Prevista la presenza di un unico centro di cottura, a Foggia (zona via San Severo o Villaggio Artigiani), per tutta la provincia con il successivo trasporto nei vari presidi sanitari, dislocati a distanza di diversi chilometri l’uno dall’altro. Il disappunto dei tre pentastellati è un sentimento comune in Capitanata, così come la preoccupazione per quest’operazione ritenuta dannosa per la collettività.

Con questa operazione sarà inevitabile la chiusura dei centri cottura dei presidi ospedalieri di San Severo, Cerignola, Manfredonia, San Marco in Lamis, Monte SantAngelo e ospedale Riuniti di Foggia. Il Comitato ha avviato una raccolta firme ribattezzata 'Una firma per la salute dei pazienti', con la quale, oltre a informare i cittadini, viene chiesto l'annullamento dell'appalto e la convocazione di una conferenza di servizio monotematica.

I pranzi, dopo la preparazione, verrebbero surgelati all'interno di un magazzino. In base alla richiesta delle strutture ospedaliere un responsabile le preleverà e la sera precedente consegnerà le pietanze con un furgone. Durante la notte verranno scongelati, riscaldati e serviti al mattino: "Chiediamo di continuare a cucinare negli ospedali".

Dello stesso avviso i pentastellati: “Oltre ai problemi di salute i degenti devono mandare giù anche il 'boccone amaro' delle pietanze cucinate diverse ore prima e surgelate. Non si può sottovalutare quanto un buon cibo rappresenti un “fattore di cura”. Eppure, aggiungono, "le materie prime di qualità, non sottoposte a processi di decongelamento, tracciabili e - perché no - a chilometro zero, rappresenterebbero la prima strategia di prevenzione delle patologie maggiormente diffuse, specie quelle di carattere cronico-degenerativo. Crediamo che questi concetti debbano essere mutuati dalle autorità locali, che hanno il dovere di maturare decisioni sostenibili, ecocompatibili, funzionali dal punto di vista strutturale, organizzativo ed economico".

Furore, Naturale e Pellegrini avanzano la soluzione di un’internalizzazione del servizio ristorazione, "che rappresenterebbe un toccasana anche per l’economia e l’occupazione locale, perché assicurerebbe sostegno alle aziende" evidenziano.

La chiusura delle cucine degli ospedali e strutture di degenza, vorrebbe dire circa 1200 persone "che di fatto non serviranno più, a detrimento di un servizio e senza determinare un utile risparmio" concludono gli esponenti del M5S.