Violenta rissa a colpi di bottiglia in un circolo: un ferito in ospedale, denunciati aggressori e locale chiuso

Dopo la violenta rissa a bottigliate, i carabinieri chiudono circolo privato a San Giovanni Rotondo. La decisione è scaturita per “motivi di ordine e sicurezza pubblica”. Nel dettaglio, i carabinieri del Nucleo operativo e radiomobile della Compagnia di San Giovanni Rotondo, nella giornata del 22 ottobre, hanno proceduto alla chiusura temporanea di un circolo ubicato nel centro cittadino della città di San Pio, a seguito di una ordinanza emessa dal questore di Foggia, che ne dispone appunto la sospensione immediata, sulla base delle plurime attività di controllo poste in essere dai militari dell’Arma.

I carabinieri, infatti, avevano segnalato all’autorità provinciale per l’ordine e la sicurezza pubblica, e chiedevano l’immediata chiusura di un circolo ricreativo, a seguito di diversi controlli effettuati e dai quali si evinceva la costante presenza di molti avventori, per lo più stranieri, alcuni dei quali gravati da precedenti di polizia e penali, dediti al consumo ed abuso di alcolici.

Il circolo in questione, nello specifico, nel mese di giugno 2022, è stato teatro di una violenta rissa che ha coinvolto complessivamente sei persone. Grazie alle immagini di videosorveglianza presenti nel locale, si è accertato che quattro soggetti, due dei quali gravati da precedenti di polizia, percuotevano, con delle bottiglie, bicchieri ed una sedia presenti nel locale, uno degli avventori, nonostante i tentativi dello stesso e di una donna di fermare l’escalation di violenza in quel momento in essere.

L’aggredito, a seguito delle ferite riportate, è stato curato presso il locale pronto soccorso, ottenendo una prognosi di otto giorni, mentre i quattro aggressori sono stati denunciati in stato di libertà per il reato di rissa aggravata e lesioni personali aggravate. Inoltre, tre dei quattro autori di tale violenta rissa non risultavano neanche iscritti nel registro dei soci dell’associazione.

A seguito di un ulteriore controllo sviluppato dai carabinieri e dalla polizia municipale, eseguito specificatamente i primi giorni del mese di ottobre e scaturito dalle urla che provenivano dall’interno del circolo, si è potuta constatare la presenza di alcuni avventori, alcuni dei quali non iscritti nel registro dei soci, che al momento dell’identificazione si mostravano palesemente insofferenti della presenza delle forze dell’ordine, assumendo infatti atteggiamenti minatori e provocatori nei confronti dei militari operanti.

Il questore di Foggia, per la gravità dei fatti segnalati e condividendo appieno i presupposti e le risultanze raccolte in modo analitico e minuzioso dai militari dell’Arma, ha quindi disposto la chiusura immediata del circolo in questione per 20 giorni, a norma dell’art. 100 del Testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. In particolare, l’autorità provinciale ha stigmatizzato che l’attività ricreativa condotta dalla titolare dell’associazione in questione, oltre ad essere un luogo di aggregazione di persone ad elevata pericolosità sociale, costituisce anche una seria minaccia per la tutela dell’ordine e della sicurezza pubblica, in quanto induce una giustificata preoccupazione nella popolazione del paese di San Giovanni Rotondo. Il provvedimento è stato già notificato alla titolare del circolo a cura degli stessi carabinieri.