Lavori alle barriere di sicurezza sull’A14: chiuso per due notti il casello di Poggio Imperiale

Sarà chiuso per due notti il casello di Poggio Imperiale sull’A14 Bologna-Taranto. Il provvedimento si rende necessario per consentire i lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. Lo svincolo sarà interdetto in entrata verso Bari e in uscita per chi proviene da Pescara lunedì 6 e martedì 7 marzo, dalle 22 alle 6.

Lo comunica Autostrade, che consiglia di utilizzare, in alternativa, il casello di San Severo in entrata verso Bari e, in uscita per chi proviene da Pescara, il casello di Termoli. Per ulteriori informazioni, è attivo 24 ore su 24 un call center al numero 803.111.