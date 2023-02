Lavori alle barriere di sicurezza sull’A14: chiusure notturne del casello di Cerignola Est

Sarà chiuso per due notti, in uscita per chi proviene da Pescara, il casello di Cerignola Est. Lo comunica Autostrade, che annuncia lavori di riqualifica delle barriere di sicurezza. La stazione sull’A14 Bologna-Taranto resterà chiusa per consentire gli interventi nelle due notti di mercoledì 1 e giovedì 2 marzo, dalle 22 alle 6. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Foggia.