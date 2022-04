Il casello autostradale di San Severo chiude per quattro giorni

A14, chiuso per 4 giorni il casello autostradale di San Severo. Lo comunica Autostrade per l’Italia: la chiusura al traffico è prevista dalle 5 di martedì 3 maggio alle 6 di sabato 7 maggio provenendo da Bari (l'uscita consigliata provenendo da Bari è Foggia), ed è necessaria per permettere lavori di ripristino dei giunti in corrispondenza del viadotto 'Venolo'. Per tale motivo non sarà raggiungibile l’uscita di San Severo per chi proviene da Bari.