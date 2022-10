Lavori di posa della fibra ottica, chiuso il tratto A16 Grottaminarda - Candela

Chiuso per una notte il tratto autostradale Grottaminarda - Candela, in A16. L'interruzione è resa necessaria per consentire lavori di posa della fibra ottica, dalle 22 di giovedì 20 alle 6 di venerdì 21 ottobre, in entrambe le direzioni-verso Canosa/A14 Bologna-Taranto e Napoli. Contestualmente, saranno chiuse le aree di servizio 'Calaggio sud' verso Canosa/A14 e 'Calaggio nord' verso Napoli.





In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: verso Canosa/A14 Bologna-Taranto: per le lunghe percorrenze, per chi è diretto verso la Puglia, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, immettersi sulla SS90 verso Foggia fino a Bovino e poi sulla SR1, per rientrare sulla A16 alla stazione di Candela, per proseguire in direzione di Canosa/A14 Bologna-Taranto; per il traffico locale diretto a Lacedonia e zone limitrofe, percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita;verso Napoli: per le lunghe percorrenze, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Candela, seguire le indicazioni per Bovino, immettersi sulla SR1 verso Bovino/Napoli e proseguire sulla SS90 fino a Grottaminarda, da dove si potrà entrare sulla A16 e proseguire in direzione di Napoli; per il traffico locale diretto a Lacedonia e zone limitrofe, percorrere la SP235 Fondo Valle Ufita.