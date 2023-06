Lavori su barriere di sicurezza: chiusure alternate sulla A16 e sulla A14

Sulla A16 Napoli-Canosa e sulla A14 Bologna-Taranto, per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di lunedì 5 alle 6 di martedì 6 giugno, saranno adottati i seguenti provvedimenti di chiusura, in modalità alternata.

Sulla A16 Napoli-Canosa, sarà chiuso l'allacciamento con la A14 Bologna-Taranto, verso Bari. In alternativa si consiglia di anticipare l'uscita sulla A16 alla stazione di Cerignola ovest, proseguire sulla SP143 dell'Ofanto verso Cerignola e seguire le indicazioni per Canosa sulla SP96 Barese e sulla SP231 Andriese-Coratina, immettersi poi sulla SS93 Appulo-Lucana in direzione di Barletta e rientrare sulla A14 alla stazione di Canosa. Chi proseguirà oltre la stazione di Cerignola ovest, verrà deviato obbligatoriamente sulla A14 verso Pescara, dove potrà uscire a Cerignola est e rientrare da questa stazione in direzione di Bari.

Sulla A14 Bologna-Taranto, sarà chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata verso Bari. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Canosa.