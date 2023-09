Chiusure in modalità alternata sulla A16 e sulla A14 per lavori sulle barriere di sicurezza

Autostrade comunica che sulla A16 e sulla A14 per consentire attività di ispezione delle barriere di sicurezza, dalle 22 di martedì 19 alle 6 di mercoledì 20 settembre, saranno adottati alcuni provvedimenti di chiusura in modalità alternata.

Nello specifico, sulla A16 Napoli-Canosa sarà completamente chiusa la stazione di Cerignola ovest, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Candela, sulla stessa A16, o la stazione di Cerignola est o Canosa sulla A14. Sulla A14 Bologna-Taranto, invece, sarà completamente chiusa la stazione di Cerignola est, in entrata e in uscita. In alternativa si consiglia di utilizzare la stazione di Canosa o di Foggia.