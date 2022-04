Lavori in A16 e A14: chiusure tra Grottaminarda e Candela, interdetta stazione di Cerignola Est

Lavori in A16 e A14, chiusurea notturne del tratto tra Grottaminarda – Candela (in direzione Canosa), intedetta la stazione di Cerignola Est.

Lo comunica Autostrade per l’Italia: per consentire lavori propedeutici alla cantierizzazione del viadotto ‘Rio Canneto’, previsti in orario notturno, dalle 22 di martedì 26 alle 6 di mercoledì 27 aprile, sarà chiuso il tratto compreso tra Grottaminarda e Candela, verso Canosa/A14 Bologna-Taranto. Contestualmente, sarà chiusa anche l'area di servizio ‘Calaggio sud’, situata all'interno del suddetto tratto.

In alternativa, si consigliano i seguenti itinerari: per le lunghe percorrenze, per chi è diretto verso la Puglia, dopo l'uscita obbligatoria alla stazione di Grottaminarda, immettersi sulla Statale 90 verso Foggia fino a Bovino e poi sulla SR1, per rientrare sulla A16 alla stazione di Candela, per proseguire in direzione di Canosa/A14 Bologna-Taranto; per il traffico locale diretto a Lacedonia e zone limitrofe, percorrere la Provinciale 235 Fondo Valle Ufita.

Sulla A14 Bologna-Taranto, invece, per consentire lavori di pavimentazione, sarà necessario installare una deviazione di carreggiata. Per tale motivo, nelle tre notti consecutive di martedì 26, mercoledì 27 e giovedì 28 aprile, con orario 22-6, non sarà raggiungibile l'uscita della stazione di Cerignola est, per chi proviene da Pescara. Per lo stesso motivo, non sarà accessibile l'area di servizio 'Le Saline ovest', situata nel tratto compreso tra Foggia Zona Industriale e Cerignola est, verso Bari. In alternativa si consiglia di uscire alla stazione di Foggia; in ulteriore alternativa, si potrà uscire alla stazione di Foggia Zona Industriale, dove il pagamento potrà essere effettuato esclusivamente con sistemi elettronici di pagamento.