Troppi pregiudicati tra i frequentatori abituali: chiuso circolo sportivo

Pregiudicati come frequentatori abituali, chiude per 15 giorni circolo sportivo di Stornarella.

E’ quanto disposto dal questore di Foggia, su richiesta della Compagnia carabinieri di Cerignola: i militari hanno così provveduto alla chiusura temporanea, per 15 giorni, del circolo sportivo in via Roma.

Ciò è stato possibile grazie all'attività di monitoraggio svolta dai carabinieri, che ha consentito di accertare che il locale è da considerarsi luogo di abituale ritrovo di soggetti gravati da pregiudizi penali, in particolare per reati inerenti la detenzione e lo spaccio di sostanze psicotrope, contro la persona e il patrimonio.

Importante per l'emanazione del provvedimento, è stata l'attività di polizia volta al contrasto dei reati inerenti il traffico di stupefacenti, operata sempre dai carabinieri all'inizio del mese di novembre. Infatti i militari, coadiuvati da personale della Cio di Bari hanno effettuato delle perquisizioni agli avventori e al personale presente all'interno del circolo individuando due soggetti in possesso di hashish e marijuana e per tal motivo segnalati alla prefettura.

Il provvedimento emesso dal questore, in applicazione della normativa dettata dall'art 100 Tulps, ha natura cautelare ed è, per giurisprudenza ormai consolidata dei Tar e del Consiglio di Stato “volta ad impedire attraverso la sospensione della licenza, il protrarsi di una situazione di pericolosità sociale avendosi pertanto riguardo esclusivamente alle esigenze di tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica dei cittadini prescindendosi dalle responsabilità dell'esercente”.