Morte vigile del fuoco foggiano: buttafuori inquadrato come cameriere, chiusa la discoteca

Domenica alle 17:30 Klajdi Mjeshtr, il 28enne albanese residente a Fano accusato dell'omicidio del vigile del fuoco foggiano Giuseppe Tucci, era inquadrato come cameriere e non come buttafuori all'interno del 'Frontemare, la discoteca dove si è consumata la tragedia.

Infatti, riporta RiminiToday, dagli accertamenti eseguiti dagli inquirenti della Squadra Mobile, è emerso che il giovane non sarebbe mai stato in possesso del tesserino rilasciato dalla Prefettura per svolgere le mansioni di addetto alla sicurezza Il 'Frontemare' è "a rischio per l’ordine pubblico e la sicurezza".

Il Questore Rosanna Lavezzaro al termine degli accertamenti della Divisione di Polizia Amministrativa ha disposto la chiusura della discoteca per 10 giorni. Il provvedimento, preso sulla base dell'articolo 100 del Testo unico leggi di pubblica sicurezza è stato emesso "al fine di ripristinare tale sicurezza ed evitare comportamenti devianti, considerazione imprescindibile ove trattasi di luoghi pubblici o aperti al pubblico".