Fumo in autostrada: chiuso il tratto tra Candela e Cerignola ovest, code e rallentamenti in A16

Attualmente il traffico è bloccato e si registrano code verso Napoli. Per gli utenti diretti verso Bari si consiglia di uscire a Candela e di rientrare a Cerignola ovest dopo aver percorso la viabilità ordinaria; ed il percorso inverso per chi è diretto verso Napoli

Fumo in autostrada, chiuso il tratto tra Candela e Cerignola ovest in A16. Poco prima delle 14:30, sull’autostrada A16 Napoli Canosa, è stato temporaneamente chiuso il tratto tra Candela e Cerignola ovest in entrambe le direzioni, a causa del fumo in carreggiata per un incendio esterno all'autostrada.



Sul luogo dell'evento sono intervenuti i vigili del fuoco, le pattuglie della polizia stradale ed il personale della Direzione 8° Tronco di Bari di Autostrade per l'Italia. Attualmente sul luogo dell’incendio, avvenuto al km 153, il traffico è bloccato e si registrano code verso Napoli.



Per gli utenti diretti verso Bari si consiglia di uscire a Candela e di rientrare a Cerignola ovest dopo aver percorso la viabilità ordinaria; ed il percorso inverso per chi è diretto verso Napoli.