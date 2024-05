Badante morta in ospedale dopo il tentato omicidio-suicidio: chiesta verifica delle reali cause del decesso

Una denuncia querela è stata depositata presso la Procura della Repubblica di Foggia dal legale difensore della nipote di Zahara El Khabich, la badante originaria del Marocco, morta dopo due mesi di agonia, accusata del tentato omicidio della 98enne Angiolina Rossetti avvenuto il 7 febbraio scorso in un'abitazione di via De Amicis, quando intorno alle 5 del mattino la badante avrebbe tentato di strangolare l’anziana e l’avrebbe poi colpita alla testa con un vaso; dopo l’aggressione avrebbe tentato di avvelenarsi ingerendo acido muriatico.

La badante - raggiunta da una ordinanza di custodia cautelare in carcere - fu piantonata in ospedale fino al giorno della sua dipartita. Nella denuncia il legale dei familiari della badante deceduta, l'avv. Domenico Cosimo Cirulli, sollecita la Procura "affinché ove lo ritenesse necessario disponga l'accertamento autoptico sul corpo della vittima al fine di accertare le cause reali del decesso".

Il legale ha chiesto anche il sequestro delle cartelle cliniche relative alla degenza ospedaliera della donna, dal giorno del tentato omicidio-suicidio, negli ospedali di Foggia e poi a Lucera nel reparto lungodegenza, dove è spirata il 12 aprile. L'avv. Cirulli ha evidenziato che prima di essere trasferita dal Policlinico Riuniti al Lastaria, le condizioni di salute di Zahara non erano state ritenute critiche. Da qui il motivo della richiesta.