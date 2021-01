Mario Nero, il "chicco di grano" che ha svelato l'esistenza della mafia a Foggia: una vita in pericolo per la verità

Foggia, 6 novembre 1992. Giovanni Panunzio, imprenditore edile, percorre via Napoli a bordo della sua Y10. Saranno gli ultimi istanti della sua vita. I killer lo raggiungono e gli esplodono contro alcuni colpi di pistola. Panunzio viene colpito alle spalle, al polso sinistro e alla gola. Si accascia sul volante e muore. Si riveleranno inutili i tentativi di salvarlo e la corsa in ospedale.

Mario Nero di Orta Nova, all'epoca dei fatti 28enne classe 1963, esperto di allevamento di cani corso (due volte campione italiano), assiste per caso alla fuga dell'assassino mentre era in città per lavoro con il suo amico a quattro zampe. Torna a casa, pensa e ripensa a quelle immagini, fino all'appello in tv di uno dei figli di Panunzio. Si convince a raccontare l'accaduto, si mette in macchina e va in questura.

Non lo immagina, ma di lì a poco comincerà il suo calvario: fa le valigie e viene portato in una località segreta con la moglie e i due figli. Durante il suo esilio forzato, il servizio di protezione mostrerà le sue pecche, metterà in pericolo la sua e la vita dei suoi familiari.

Passano gli anni e grazie alla testimonianza di Mario Nero viene celebrato il processo. Gli esecutori materiali e i mandanti dell’omicidio vengono assicurati alla giustizia e condannati all’ergastolo dalla Corte di Assise di Appello di Bari nel 1999.

Da ieri il testimone di giustizia che ha svelato l'esistenza della mafia a Foggia, non è più tra noi. E' deceduto in un appartamento di una località segreta in Liguria.

La sua storia aveva ispirato il film 'Il Testimone' interpretato da Raul Bova. Con Gabriele Ferraresi era stato l'autore dell'omonimo libro. Soffriva di cuore, negli ultimi anni si era avvicinato alle idee del Movivento 5 Stelle e aveva partecipato a un paio di incontri organizzati dagli attivisti locali. E a un convegno dell'associazione costituita in memoria di Giovanni Panunzio.

Il 23 maggio dello scorso anno, nella giornata della legalità, in una diretta Facebook condotta da Flora Baldi - presenti Antonella Laricchia, Rosa Barone, Paolo Lattanzione e Marco Pellegrini del Movimento 5 Stelle - aveva raccontato la sua esperienza da testimone di giustizia, l'odissea vissuta lontano dai parenti più stretti e dalla sua terra, dalla quale, insieme alla moglie e ai suoi due bambini, in una giornata di novembre di 28 anni fa, era dovuto andar via cambiando più volte località e ben quattro generalità, salvo poi riprendersela e tornare, appena poteva e senza farsi notare, nella sua città di origine.

"Quando andai io a denunciare non avevo capito che si trattasse di mafia ma una cosa tra normali cittadini. Dopo qualche giorno l'allora capo della Mobile mi parlò di mafia, per qualche giorno ho pensato di tirarmi indietro ma ho pensato che qualcuno doveva pur rompere questo muro indistruttibile dell'omertà. A quei tempi pensavo di essere stato un esempio, ma purtroppo lo sono stato in negativo, perché dopo di me a Foggia c'è stato il deserto sul piano dei testimoni. Ci sono stati oltre 300 omicidi e zero testimoni, questo dovrebbe far riflettere tutti: perchè è successo questo?"

Mario Nero non aveva rimpianti: "Rifarei le stesse scelte, perchè la mattina quando mi faccio la barba mi devo guardare allo specchio, devo poter guardare i miei figli dritti negli occhi".

In quella occasione aveva sottolineato come oggi sia molto più facile testimoniare rispetto ai primi anni Novanta: "Ero il secondo testimone d'Italia, le istituzioni non erano preparate all'arrivo dei testimoni di giustizia, stagione che ha coinciso con la strage di Falcone. Non erano preparati mentalmente, venivamo trattati come i collaboratori di giustizia. Una delle cose che mi spinse a denunciare furono le grida di quella donna sulla bara del marito caduto".

Una vita stravolta quella del testimone di giustizia, "per tanti anni non esisti più" dichiarò. Le sue affermazioni, la sua storia, rimarranno impresse nella memoria di tanti: "La cosa che mi fa rabbia, è che è la vera sconfitta della società civile, è che a Foggia io non sono più potuto tornare, mentre i mafiosi che feci condannare continuano a girare per la città, liberi di distruggere tutto della città e del territorio. Questa è la sconfitta dello Stato".

Tra le sue richieste, un'ora al mese nelle scuole di educazione alla legalità. Sua la metafora del chicco di grano, "che se rimane nel sacco, sarà sempre e solo un chicco di grano, mentre se lo mettiamo a dimora nella terra, dopo alcuni mesi, produrrà una spiga di grano".

"In Puglia e a Foggia in particolare il chicco di grano giace nel sacco, nessuno lo mette a dimora" concludeva.