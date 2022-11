Chi era Don Tonino Intiso, il parroco di strada baluardo della Foggia degli ultimi

Questa mattina presso l'obitorio del Cimitero comunale di Foggia di via Manfredonia, l'arcivescovo mons. Vincenzo Pelvi presiederà la benedizione e l'ultimo commiato di Don Tonino Intiso, mentre giorno 5, alle 18, nell'occasione dell'85esimo compleanno, presiederà la Santa Messa esequiale presso la Basilica Cattedrale di Foggia.

La notizia della dipartita del parroco originario di Troia, dei più fragili, dell'accoglienza e dell'integrazione (leggi chi era), ha gettato nello sconforto l'intera comunità ecclesiastica e non solo, del capoluogo dauno e della provincia. In tanti lo hanno ricordato sui social, postando foto e messaggi di cordoglio.

Geppe Inserra lo ha ricordato così su Lettere Meridiane: "Con la scomparsa di don Tonino Intiso si chiude definitivamente una grande pagina della storia della città, e non solo religiosa. Scende un velo su quella Foggia solidale, capace di grandi gesti che lo ha visto protagonista: la Giornata Internazionale dei Malati di Lebbra che ebbe Foggia come epicentro, e permise una raccolta fondi sufficiente per costruire un ospedale a Nalgonda, e poi la mobilitazione popolare con relativa colletta che portò a dotare gli Ospedali Riuniti dell’impianto di radioterapia. Prima e dopo tante altre cose: i primi pionieristici esperimenti di integrazione con gli albanesi, poi quella con i rom, l’esperienza di frontiera al Don Uva… Quel che contava, però, non erano i soldi e in fondo neanche l’obiettivo di quelle iniziative di solidarietà. Per don Tonino quello che importava non era il “fare” e il “perché fare”, ma il “come” farlo. Era il metodo. La raccolta fondi o le diverse iniziative di solidarietà erano per lui un’opportunità: per stringere relazioni, per intessere reti quando ancora non c’erano gli strumenti della rete. Era avviare un percorso comune. Era scegliere la strada più difficile. Ho avuto la fortuna e il privilegio di averlo come Maestro e Fratello e Amico, assieme a una generazione intera di giovani che facevano del Concilio Vaticano II il loro punto di riferimento morale e culturale. La cosa più importante che ci ha insegnato è che “non è il cammino che è difficile, ma il difficile che è cammino.” Abbiamo camminato insieme, a volte fianco a fianco, a volte in un cammino più distante ma sempre parallelo, fino a quando è stato nelle condizioni di camminare. È stato sempre un cammino difficile, perché ha dovuto fare i conti con la crescente incomprensione di una città sempre più chiusa ed egoista. Negli ultimi tempi le sue condizioni di salute erano peggiorate, ma non la sua aderenza alla realtà, il suo intuito straordinario, la capacità di “vedere” le cose, nonostante le cataratte che gli annebbiavano la vista. Ci incontravamo spesso, purtroppo non tanto quanto lui avrebbe desiderato. L’ultima volta è stata più o meno un mese fa. Mi ha affidato delle carte da inserire nella sua biografia: “Puoi scriverla solo tu”, mi ha detto sorridendomi. Non mancherò di farlo. Un’altra cosa bella che Tonino mi ha insegnato è che ogni vita è una storia di Dio. In quella del piccolo Antonio che emise il suo primo vagito il 5 dicembre del 1937 a Troia, Dio ha scritto una storia bellissima. Che va raccontata e tramandata. Addio, mio Maestro, mio Fratello, mio Amico".

Questo il commento del collega Claudio Botta: "Si è conclusa oggi una parentesi terrena irripetibile, quella di don Tonino Intiso, che ho avuto per qualche anno il privilegio e l'emozione di raccontare e condividere. Io redattore del settimanale della curia vescovile, lui anima della Caritas e di iniziative su iniziative, la solidarietà non espressa come oggi sulla tastiera di uno smartphone, ma sistematicamente tradotta in iniziative concrete. Le prime ondate migratorie, i malati, i tossicodipendenti, i bisognosi, gli 'ultimi' di ogni ordine e grado: non c'era emergenza o singolo problema che non lo riguardasse, non c'era dramma che il suo corpo così esile non riuscisse a sostenere. Sempre esponendosi in prima persona, lanciandosi spesso in voli spericolati e senza paracadute, tra salite esaltanti e discese rovinosissime. Con uno spartiacque drammatico, e sono fierissimo di avere - nel mio piccolissimo - contribuito in parte a controbilanciare una campagna di stampa nazionale vergognosa, e di essere stato tra i primissimi a poterlo riabbracciare. Spartiacque a cui sono seguiti apparenti esilii e punizioni (al Don Uva, in un pianterreno spacciato come parrocchia), che lui ha trasformato con naturalezza in nuove sfide da affrontare e nuovi traguardi da raggiungere. Impossibile descriverla in maniera esaustiva, una vita così intensa e bella. Doveroso però ricordarla. E ricordare te, don Tonino caro, il tuo sorriso abbozzato, la tua voce sempre pacata nonostante tutto, le tue frasi telegrafiche, la tua agenda impossibile da gestire per una persona comune, il tuo ordinatissimo disordine, la tua anima, il tuo esempio. Buon viaggio, sarà ancora più bello vedrai".

Lo ha ricordato sui social anche il giornalista Antonello Abbattista: "Abbiamo condiviso insieme le battaglie per il Comparto Biccari. Quando la Parrocchia di San Filippo Neri era di due pianterreni a uso Chiesa e ufficio parrocchiale, prima che tu riuscissi a darle la forma vera e propria di oggi. Luoghi a me cari e in cui ho vissuto il mio impegno civico quotidianamente per 4 anni. Ciao Don Tonino, grazie per l'ospitalità e i lunghi discorsi che mi sembravano sermoni ma erano la manifestazione più profonda del tuo amore per la fede e della tua passione civile".

"Ricordare quanto don Tonino Intiso ha fatto nel suo lungo e luminoso percorso pastorale, che lo ha visto protagonista di tanti momenti di grande solidarietà vissuti da Foggia, in un momento in cui la città ha ancora un assoluto bisogno di carità e solidarietà per riprendersi e per continuare a sperare nel futuro. Raccogliere fondi per trovare una sede dignitosa alla biblioteca e all’archivio di don Tonino Intiso che documentano questo pezzo straordinaria della storia cittadina. Il sacerdote intende donarli alla città, ma c’è il sempre più concreto pericolo che, non trovando una sede idonea e non procedendo alla sistemazione, questo immenso patrimonio, di inestimabile valore culturale e spirituale, vada disperso" (Leonardo Fatigato).

"È morto un uomo, un prete, un cugino che ho sempre stimato: I poteri forti non riuscirono mai a scalfirlo. Determinato nel raggiungere i suoi obiettivi di sostegno a chi non aveva speranza, agli abbandonati! Strenuamente accanito fino alla cocciutaggine nel lottare al fianco dei poveri e dei derelitti, dii quelle persone prive d'ogni conforto familiare o sociale e di ogni mezzo di sostentamento" (Leonardo Antonio Intiso).

"Sacerdote esemplare grande oratore ultimo prete di strada, negli ultimi anni aveva istituito il confessionale all'aperto sulla panchina di piazza san Pasquale che faceva da confessionale da ufficio e, come amava dire lui, da pensatoio" (Pia Unione Gioventù Antoniana).

"Ci lascia un sacerdote, una guida, un amico... stella polare lungo il Cammino di tante persone e famiglie della nostra diocesi. Don Tonino Intiso, prete degli ultimi, resterà per sempre nei nostri cuori come testimone di una Fede che non si è mai tirata indietro davanti alle prove anche più forti" (Parole di Speranza).

"Primo parroco della nostra giovane parrocchia dedicata a San Filippo Neri. Sotto la sua guida si è formato il primo nucleo della nostra comunità parrocchiale, che con gli anni è cresciuto e si è consolidato. Era sempre presente nei piccoli locali adibiti a chiesa e a canonica, sempre disponibile per tutti, sempre felice di averci intorno" (Parrocchia San Filippo Neri).