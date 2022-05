L'ex villa Lanza intitolata a Panunzio e alle vittime di mafia: lunedì lo svelamento della targa commemorativa

L’ex 'Villa Lanza' di Foggia sarà ufficialmente intitolata all’imprenditore edile foggiano Giovanni Panunzio e a tutte le vittime innocenti delle mafie. L’iniziativa, già anticipata nei mesi scorsi da FoggiaToday, verrà formalizzata il prossimo 30 maggio, alle 12, quando si terrà "la cerimonia ufficiale di intitolazione del bene requisito ad un capoclan della criminalità organizzata foggiana, trasformato ora in una comunità alloggio con servizi formativi alle autonomie per l’inserimento socio lavorativo di persone con disabilità, con risorse del Fondo di Sviluppo e la Coesione 2007-2013 della Regione Puglia", anticipa una determina comunale dello scorso 23 maggio. La cerimonia, con svelamento della targa commemorativa, "sarà l’occasione per presentare le attività e le progettualità rese possibili grazie al riutilizzo pubblico e sociale del bene confiscato”, si legge ancora nel documento, "e vedrà la presenza di autorità civili e militari nazionali e territoriali e prevede tra l’altro, l’allestimento di alcuni pannelli scenografici che rievochino la vita ed il ricordo di Giovanni Panunzio, ucciso dalla criminalità organizzata il 6 novembre 1992”.

“Tale intitolazione vuole rappresentare un forte segno della volontà dello Stato di riappropriarsi del proprio territorio e di destinare i beni frutto di azioni criminose a fini sociali con la volontà di fare memoria alle future generazione e alla comunità tutta del sacrificio delle vittime innocenti della mafia”, avevano spiegato i commissari straordinari nel motivare la scelta dell'intitolazione del bene, la cui storia va avanti da 10anni: era il 2012 quando la Prefettura di Foggia, nell'ambito del programma sui Beni Confiscati alla mafia, trasferì al Comune di Foggia l'immobile di via delle Orchidee, in località ‘Posta Conca’, confiscato a Vito Lanza. Dopo una lunga battaglia per restituire il bene alla comunità, la struttura fu riqualificata con l’obiettivo di diventare una residenza per soggetti con fragilità, ma cadde subito nell’oblio.

Per riaccendere i riflettori sulla vicenda, le associazioni antimafia del territorio organizzarono un flash mob dinanzi al sito - simbolo della lotta alla criminalità organizzata ma anche dei ritardi nell'applicazione della normativa sul riutilizzo pubblico dei beni confiscati alle mafie.