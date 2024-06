Carichi di droga dall'estero: cerignolani finanziavano gli affari di Colafigli, il 'Bufalo' della Banda della Magliana

Nelle 369 pagine d'ordinanza firmate dal gip di Roma Livio Sabatini che ha svelato le dinamiche criminali del gruppo dedito al narcotraffico messo in piedi da Marcello Colafigli, il ‘Bufalo’ della Banda della Magliana, compaiono anche i nomi di Pasquale Napolitano, classe 1967 detto ‘Zio’ o anche ‘Il nero’, ‘Lo scuro’ o ‘L’abbronzato’ e di Gaetano Saracino classe 1979, ribattezzato ‘Il ragazzo’.

Entrambi di Cerignola, sono due dei 28 soggetti arrestati perché in concorso con altri 13 indagati e con persone non identificate ma conosciute con i nomignoli di Pachito e Cittillo, avrebbero concluso l’acquisto di un ingente quantitativo di cocaina, di circa 30 kg, destinato allo spaccio. Sostanza che sarebbe stata importata in Italia dalla Colombia via Panama, mediante il trasporto all’interno di un container di frutta con arrivo ai porti di Gioia Tauro e di Napoli.

L’operazione saltò e comportò per i fornitori la perdita di 200mila euro. I due cerignolani, infatti, avrebbero finanziato l’acquisto dello stupefacente consegnando 192.800 euro in contanti all’organizzazione diretta da Marcello Colafigli, che per i suoi affari si avvaleva di esponenti delle camorra, ‘ndrangheta, foggiana e albanese.

Stessa cifra che i due cerignolani avrebbero versato per l’importazione dalla Spagna di un ingente quantitativo di hashish per diverse centinaia di chilogrammi, giunta in Italia in un doppio fondo di un autotreno con targa spagnola scaricata nella falegnameria di uno degli indagati a Roma, base stabile logistica, poi rivenduta immediatamente appena dopo lo scarico.

Nelle carte dell’ordinanza il nome di Pasquale Napolitano spunta in qualità di finanziatore ed è legato ad alcuni incontri avvenuti a Roma con esponenti di primo piano del sodalizio criminale e anche con Marcello Colafigli, che in prima persona risolverà con i cerignolani la questione della somma persa

Le utenze telefoniche dello 'Zio', infatti in più di un'occasione avevano agganciato i luoghi frequentati abitualmente dall’organizzazione, in prossimità della stazione ferroviaria di via Aurelia, come nel caso della trasferta romanda dal 31 agosto e il 2 settembre 2020, o nel quartiere Montespaccato, dove soggiornavano con Gaetano Saracino. L'utenza di Napolitano viene localizzata in un’area vicina al carcere di Rebibbia dove l’ex banda della maglia era detenuto in regime di semilibertà, Torrimpietra, località di Fiumicino dove era presenta l'attività dell'intermediario tra loro e il gruppo dell’ex Bufalo della Banda della Magliana.