Colpi di pistola in via Biella: uomo gambizzato a Cerignola

Colpi di pistola in via Biella, a Cerignola, dove nel pomeriggio di ieri, un uomo del posto è stato raggiunto dai proiettili e ferito ad una gamba.

Il fatto è successo poco dopo le 17 di ieri, in strada, all'incrocio con via Velletri: almeno tre i colpi esplosi, uno dei quali è andato a segno, colpendo la vittima alla gamba destra. Soccorso e medicato dal 118, le condizioni del ferito non destano preoccupazioni. Sull'accaduto sono in corso le indagini degli agenti del commissariato di Cerignola, che stanno verificando la presenza di telecamere utili in zona. Ad agire, un soggetto a volto coperto parzialmente coperto in motorino.