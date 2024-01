Terrore nei campi, banditi intimano a un agricoltore di fermare il trattore: esploso colpo di fucile

Un agricoltore di Cerignola è stato affiancato e minacciato con un'arma da fuoco - forse un fucile - mentre percorreva, a bordo di un grosso trattore, un tratturo in località Padula.

Il fatto è successo nella tarda mattinata di oggi, quando è scattata la richiesta di intervento al 112. Secondo una prima e sommaria ricostruzione, potrebbe essersi trattato di un tentativo di rapina: nelle mire dei rapinatori sarebbe finito proprio il mezzo agricolo.

Per indurre l'agricoltore ad arrestare la marcia, i malviventi avrebbero anche esploso un colpo di fucile in aria, a scopo intimidatorio, ma il colpo è fallito e per loro non è rimasta altra possibilità se non quella dileguarsi a mani vuote.

L'accaduto è all'attenzione dei carabinieri. La denuncia dell'accaduto verrà formalizzata nelle prossime ore.