Luca Abete e 'Striscia' tornano nei 'cimiteri' di auto del Foggiano: "Qui, criminali senza scrupolo"

Luca Abete, inviato del tg satirico 'Striscia la Notizia', torna nei 'cimiteri' di auto situati nei campi del Foggiano, dove vengono abbandonate carcasse di auto rubate in tutta Italia. I veicoli, come noto, vegono cannibalizzati e dati alle fiamme, prima di essere abbandonati nelle campagne, con i rischi ambientali che ne derivavo.

L'hinterland di Cerignola sarebbe il vero 'centro di smistamento' delle auto rubate, molte delle quali trafugate al Nord e trasportate in Puglia dai cosiddetti staffettisti, "membri di organizzazioni criminali che rubano auto in giro per l'Italia, per portarle nelle centrali operative dove vengono smontate e rivendute a pezzi". Il business legato al mercato nero di pezzi e componentistica d'auto è a sei zeri. "Le proporzioni del fenomeno", spiega Abete, "sono testimoniata dalla quantità smisurata di veicoli raccolti nei depositi giudiziari. Una distesa di auto cannibalizzate da squadre di staffettisti, criminali senza scrupoli".