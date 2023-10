Maxi-truffa su fotovoltaico, sequestrati 10 milioni ai Grieco. I legali: "Acquisto dei parchi in buona fede"

Il nome della famiglia Grieco - titolare della catena di negozi ‘Proshop’ e nuovamente patron della squadra di calcio ‘Audace Cerignola’ - spunta nelle carte (circa 400 pagine) della maxi inchiesta su una presunta truffa sul fotovoltaico dei finanzieri dei comandi provinciali di Roma e Bolzano.

Gli uomini delle Fiamme Gialle hanno eseguito un sequestro conservativo ante causam, per circa 100 milioni di euro complessivi - beni mobili, immobili, disponibilità finanziarie e partecipazioni societarie -, nei confronti di 61 privati accusati di aver percepito indebitamente – in qualità di rappresentanti legali di 49 società titolari di altrettanti impianti solari fotovoltaici - contributi pubblici per la produzione di energia elettrica erogati dal Gestore dei Servizi Energetici - G.S.E. S.p.A.. Circa 10milioni di euro il totale dei beni sequestrati ai fratelli Nicola, Antonio e Francesco Grieco.

Sulla vicenda sono intervenuti i legali della famiglia Grieco, gli avvocati Michele Vaira e Roberto Ruocco: “Gli investimenti in materia di energie rinnovabili della famiglia Grieco sono del tutto residuali rispetto al core business dell’azienda, e hanno come unica finalità quella di sostenere responsabilmente la green economy e contribuire alla transizione ecologica”, spiegano.

“Rispetto all’indagine della truffa ai danni dello Stato, che vede indagati i presunti ideatori e i relativi prestanome, la famiglia Grieco riveste la qualità di persona offesa, avendo acquistato i parchi in assoluta buona fede, come stabilito da una recente sentenza irrevocabile del Tribunale di Milano. Il Gse, gestore dei servizi energetici, nell’ambito degli accertamenti sulla sussistenza di tutti i requisiti per l’accesso alle previste tariffe, non ha eccepito alcun rilievo”, puntualizzano.

La famiglia Grieco, quindi, attende gli esiti dell’attività della magistratura contabile, certi che “così come quella penale, apprezzare la linearità della condotta della proprietà e della dirigenza del proprio gruppo aziendale”.

“C’è già una sentenza di primo grado”, aggiunge a FoggiaToday l’avvocato Vaira, “che stabilisce l’acquisto in buona fede dei parchi in oggetto da parte dei miei assistiti. Le eventuali irregolarità amministrative contestate sarebbero all’origine, e quindi precedenti all’acquisto da parte dei Grieco”, conclude.

Le indagini delle fiamme gialle, infatti, avrebbero accertato che gli impianti beneficiari dei contributi statali, situati nella vicina Basilicata, “erano stati costruiti in assenza di idoneo titolo giuridico autorizzativo e che i responsabili avevano anche ricorso all’artato frazionamento dei terreni e a prestanome”. I contributi pubblici erogati da Gse sarebbero stati indebitamente percepiti fino al giugno 2022.