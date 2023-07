Interi quartieri senza corrente elettrica, interruzioni e blackout a Cerignola e ad Apricena: "Giorni infernali"

A Cerignola sono giorni difficili per molte famiglie. Intere abitazioni sono senza corrente. Resistere alle temperature infernali è un'impresa eccezionale. Ieri sera il sindaco Francesco Bonito ha fatto sapere che l'Enel avrebbe ripristinato, nel giro di un'ora, tutte le forniture elettriche con collegamenti temporanei e che oggi ci sarebbe stata un'unica interruzione per una durata massima di 20/30 minuti per il ripristino o la sostituzione di alcuni impianti.

Eppure c'è chi, per questioni di salute, avrebbe bisogno dell'energia elettrica. Chi si è visto costretto a raggiungere a piedi i piani alti delle palazzine, chi ha cercato un po' di refrigerio nei centri commerciali di Foggia.

Zona Addolorata tre giorni infernali. Abbiamo svuotato i frigoriferi e, forse, rotto pure qualche elettrodomestico. Grazie Enel! Poi, però, la bolletta puntuale!

Cerignola non è l'unica città della provincia interessata dal disservizio. E' in buona compagnia con Apricena. "Da alcuni giorni si registrano interruzioni di energia elettrica in diversi punti della città, disservizi non imputabili all’impiantistica del sottosuolo, bensì dipesi dalle alte temperature degli ultimi giorni che surriscaldano evidentemente componenti elettrici, con conseguente abbassamento o interruzione di energia elettrica. L’Amministrazione Comunale si è attivata sin da subito segnalando il problema ai responsabili Enel, al fine di porre rimedio nel ristabilire il regolare funzionamento degli impianti. Si invita pertanto la cittadinanza tutta a contattare direttamente il numero verde 803500 laddove si verificassero interruzioni non preventivamente annunciate".

Ieri si sono verificati disagi anche a Foggia: "Anche oggi zona via Enzo Fioritto-via Manfredonia siamo senza energia elettrica dalle 14. Con fuori 43°. Qualcuno si può occupare di questa terrificante situazione o ci può dire cosa sta succedendo. Abbiamo anziani e bambini in casa e non è più sopportabile questa situazione. Tra un po' si scaricano anche i cellulari e non possiamo fare neppure chiamate di emergenza. Non possiamo utilizzare nemmeno un ventilatore" scrive Alessandra.

Black out elettrico anche a Troia, dove i tecnici Enel sono intervenuti per un guasto in via Matteotti e da ieri sera sono al lavoro per risolverlo: "Se necessario hanno comunicato che saranno installati dei generatori" si legge sulla pagina Facebook del Comune.