Trova portafogli e lo restituisce. A Cerignola l'esempio di Giorgia: "Me lo ha consegnato col sorriso"

Trova un portafogli e si attiva per restituirlo al proprietario.

L'esempio di Giorgia è quello dalla quale Cerignola deve partire: "Ci sono gesti violenti ed eclatanti, altri sono gentili e ordinari. Un’ordinarietà che, purtroppo, diventa straordinaria nel nostro contesto sociale e, per tale ragione, merita di essere portata agli onori della cronaca per diventare esemplare", spiega il consigliere comunale Antonello Summa, capogruppo del Gruppo consiliare 'Bonito Sindaco' e protagonista della vicenda.

"Giorgia è parte della maggioranza silenziosa delle cittadine e dei cittadini di Cerignola. Persone, cosiddette, normali, dove per normalità s’intende un vissuto quotidiano fatto di azioni oneste. Come il gesto di restituirmi il portafogli perduto per distrazione. Un inciampo comune a tantissimi risoltosi positivamente grazie all’onestà di Giorgia che, dopo averlo raccolto, mi ha rintracciato e me lo ha consegnato con un sorriso".

Documenti, carte, contanti: non mancava nulla. "Per mia grande fortuna. L’onestà e la gentilezza di Giorgia hanno bilanciato, seppure per poco, la disonestà e l’arroganza dei protagonisti di tante denunce private e pubbliche, molte delle quali enfatizzate ed esagerate da chi alimenta e strumentalizza il senso di insicurezza. ​Raccontare con altrettanta forza e foga di Giorgia, come delle tante e dei tanti come lei, è un dovere civico a cui non dobbiamo sottrarci", conclude.