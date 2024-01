Rapinato studio oculistico davanti ai pazienti: ad agire due malviventi, colpo da 900 euro

E’ di circa 900 euro il bottino della rapina messa a segno ieri sera, a Cerignola, all’interno di uno studio medico oculistico, situato in pieno centro cittadino. Il fatto è successo poco prima delle 21, quando due rapinatori - entrambi a volto coperto, uno dei quali armato di pistola - hanno fatto irruzione nel locale, intimando all’addetto alla segreteria di consegnare loro l’incasso.

Al momento dell’irruzione, nello studio medico erano presenti tre pazienti. La rapina è durata una manciata di minuti e, fortunatamente, nella concitazione del momento nessuno è rimasto ferito o contuso. Arraffato il denaro presente in cassa, i due si sono dileguati pare a piedi.

L’accaduto è all’attenzione dei carabinieri che stanno acquisendo i filmati delle telecamere presenti in zona e hanno raccolto le testimonianze di vittime e presenti.

Si tratta della quarta rapina messa a segno in città negli ultimi 10 giorni: la scorsa settimana, infatti, è stata messa a segno una rapina in danno della tabaccheria ‘Unico’, in via Puglie, mentre lo scorso sabato sono stati colpiti – verosimilmente dalla stessa banda – un supermercato e un negozio di articoli per la casa.