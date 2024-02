Rapina in A16, in tre colpiscono area di servizio. Criminalità 'scatenata' a Cerignola: "E' sconcertante"

Si allunga l'elenco delle rapine messe a segno a Cerignola e dintorni, nelle ultime due settimane. Nella notte tra lunedì e martedì scorsi, una banda di rapinatori - almeno tre persone, incappucciate e armate - hanno fatto irruzione nell'area di servizio 'Torre Alemanna' (direzione sud), in A16 asportando il denaro presente in cassa, ma anche sigarette, gratta&vinci. Sul posto è intervenuta la Polizia Autostradale che ha avviato le indagini del caso.

"Sono profondamente addolorata per l'attuale ondata di rapine che sta colpendo la nostra città", ha dichiarato l'assessora alla Sicurezza, Teresa Cicolella. "La sicurezza dovrebbe rappresentare un diritto fondamentale per tutti, e assistere alla nostra comunità sconvolta da tali atti criminali è veramente sconcertante. Non ricordo un momento così difficile per la nostra collettività, con delinquenti che persistono nel seminare panico in città", aggiunge. "Auspico che le autorità preposte, come promesso in prefettura qualche giorno fa, adottino misure decisive e forniscano risposte immediate e incisive per proteggere i cittadini e ripristinare la tranquillità che tutti meritiamo".