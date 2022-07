Pietre sul sagrato del Duomo, ma nessun crollo della facciata: “Qualcuno li ha portati”

Nessun crollo dalla facciata del Duomo, ma forse solo una bravata. È il sindaco di Cerignola Francesco Bonito a smentire le voci diffusesi nella tarda serata di ieri, di un cedimento della facciata, in seguito al rinvenimento di alcuni frammenti di pietra sul sagrato.

Intervenuti sul posto, i vigili del fuoco hanno accertato che le pietre ritrovate non erano compatibili con la parete della Cattedrale: “Ciò significa che fortunatamente non vi è stato alcun cedimento, nessun crollo e nessun pericolo se non nella mente di qualcuno che ha deliberatamente deciso di spostare lì un masso”, ha commentato il primo cittadino.